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Bloomberg: Россия создаёт «теневой флот» нефтетанкеров для обхода эмбарго ЕС

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Россия создаёт «теневой флот» из нефтяных танкеров с целью обхода нефтяного эмбарго Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: Россия создаёт «теневой флот» нефтетанкеров для обхода эмбарго ЕС
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По информации агентства, данные по отгрузкам морской нефти из России в сентябре превышают февральские показатели, что может быть связано с «теневым флотом» нефтетанкеров.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создаётся флот», — заявил исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По данным судового брокера Braemar, российская сторона уже закупила 240 малых и больших судов для поддержки экспорта нефти в Азию.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

При этом глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что Россия сохранит роль стратегического поставщика энергоресурсов даже при введении новых санкций.

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