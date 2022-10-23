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Депутат бундестага Шойбле выступил за объединение Франции, Польши и ФРГ против России

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Депутат бундестага Вольфганг Шойбле в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил за объединение Франции, Польши и ФРГ против «российской угрозы».

По мнению политика, именно Франции, Германии и Польше необходимо стать «ядром европейского оборонительного союза» против России.

«Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие европейские страны», — приводит слова Шойбле РИА Новости.

Он также выступил за объединение вооружённых сил европейских стран в единую армию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией на Украине. Подобные сообщения СМИ он назвал ложью.

Вместе с этим Шольц утверждал, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.

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