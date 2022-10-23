Ведущий Fox News Бонджино назвал Байдена «королём хаоса»

Ведущий Fox News Дэн Бонджино, комментируя проводимую американским лидером Джо Байденом политику, назвал действующего президента «королём хаоса».

Ведущий напомнил о стремительном росте инфляции и цен на бензин в стране в период президентства Байдена.

По словам Бонджино, результатом президентства Байдена также стали падение уровня образования и рост количества смертей от передозировки наркотиками в США.

«Джо Байден — король хаоса», — заключил журналист.

Ранее обозреватель Fox News Энди Паздер посоветовал Республиканской партии использовать на предстоящих выборах в конгресс США лозунг «Остановите глупца» в отношении проводимой Байденом политики.