Ведущий Fox News Бонджино назвал Байдена «королём хаоса»
Ведущий напомнил о стремительном росте инфляции и цен на бензин в стране в период президентства Байдена.
По словам Бонджино, результатом президентства Байдена также стали падение уровня образования и рост количества смертей от передозировки наркотиками в США.
«Джо Байден — король хаоса», — заключил журналист.
Ранее обозреватель Fox News Энди Паздер посоветовал Республиканской партии использовать на предстоящих выборах в конгресс США лозунг «Остановите глупца» в отношении проводимой Байденом политики.