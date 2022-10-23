CNN: в Республиканской партии могут разойтись во мнениях по вопросу помощи Украине
Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.
Телеканал также напомнил о планах некоторых высокопоставленных членов Республиканской партии в случае победы на промежуточных выборах «внимательно изучить», сколько Вашингтон тратит на помощь Украине.
Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.
По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.
Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.