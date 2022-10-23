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CNN: в Республиканской партии могут разойтись во мнениях по вопросу помощи Украине

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Среди членов Республиканской партии США может наметиться раскол по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия одержит победу по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.

Телеканал также напомнил о планах некоторых высокопоставленных членов Республиканской партии в случае победы на промежуточных выборах «внимательно изучить», сколько Вашингтон тратит на помощь Украине.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.

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