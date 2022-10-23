CNN: в Республиканской партии могут разойтись во мнениях по вопросу помощи Украине

Среди членов Республиканской партии США может наметиться раскол по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине, если их партия одержит победу по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на конгрессменов.

Телеканал также напомнил о планах некоторых высокопоставленных членов Республиканской партии в случае победы на промежуточных выборах «внимательно изучить», сколько Вашингтон тратит на помощь Украине.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.