Сенатор Пушков отреагировал на заявление Макрона о двойных стандартах США из-за цены на газ
Ранее Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.
«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?», — написал Пушков в Telegram.
По мнению сенатора, Европа в данный момент находится под давлением со стороны Вашингтона. В частности, Пушков допустил, что европейские товары будут «выдавлены» с американских рынков.
Сенатор подчеркнул, что искренности в торговле с США быть не может.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.