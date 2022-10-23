Сенатор Пушков отреагировал на заявление Макрона о двойных стандартах США из-за цены на газ

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о двойных стандартах Соединённых Штатов касательно установления цены на газ.

Ранее Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.

«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?», — написал Пушков в Telegram.

По мнению сенатора, Европа в данный момент находится под давлением со стороны Вашингтона. В частности, Пушков допустил, что европейские товары будут «выдавлены» с американских рынков.

Сенатор подчеркнул, что искренности в торговле с США быть не может.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.