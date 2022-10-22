«Синьхуа»: экс-лидер КНР Ху Цзиньтао покинул зал съезда КПК из-за плохого самочувствия

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия XX съезда Компартии Китая по причине плохого самочувствия, сообщает агентство «Синьхуа».

«Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании XX съезда Компартии Китая, несмотря на то что он взял некоторое время для восстановления», — приводит РИА Новости сообщение агентства в Twitter.

Отмечается, что после того как Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, помощники сопроводили его в помещение рядом с залом.

Ранее стало известно, что Ху Цзиньтао досрочно покинул зал на церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

Также в новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая по итогам XX съезда не вошли четыре из семи членов Постоянного комитета Политбюро.