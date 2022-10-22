Экс-лидер Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал на церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

На церемонии завершения съезда к Ху Цзиньтао, который сидел слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, подошли два молодых человека и вывели его из зала.

Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.

Ху Цзиньтао занимал должность председателя КНР с 2003 по 2013 год.

Кроме того, в новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая по итогам XX съезда не вошли четыре из семи членов Постоянного комитета Политбюро.