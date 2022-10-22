Четверо членов Постоянного комитета Политбюро Китая не вошли в новый состав ЦК

В новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая по итогам XX съезда не вошли четыре из семи членов Постоянного комитета (ПК) Политбюро.

Как пишет ТАСС, среди них премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.

Они могут не попасть в новый состав Политбюро и его Постоянного комитета, с высокой вероятностью эти чиновники покинут государственные посты в марте 2023 года.

В общей сложности в новый состав ЦК вошли 205 человек.

XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября.