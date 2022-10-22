Узнать больше

Четверо членов Постоянного комитета Политбюро Китая не вошли в новый состав ЦК

Короткая ссылка
В новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая по итогам XX съезда не вошли четыре из семи членов Постоянного комитета (ПК) Политбюро.

Как пишет ТАСС, среди них премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.

Они могут не попасть в новый состав Политбюро и его Постоянного комитета, с высокой вероятностью эти чиновники покинут государственные посты в марте 2023 года.

В общей сложности в новый состав ЦК вошли 205 человек.

XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить