Бывший глава ЦРУ допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине

В ходе конфликта на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством США, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

По его словам, нападение на одну из стран альянса может стать красной линией.

«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — сказал Петреус в интервью французскому изданию Express.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.