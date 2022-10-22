Шольц рассчитывает, что НАТО не допустит неразумных шагов в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что для Запада важно не допустить неразумных шагов, которые могли бы вылиться в прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом он сказал в интервью Die Welt.

«В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — сказал канцлер, слова которого приводит ТАСС.

Шольц добавил, что придерживается одного мнения с американским президентом Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.