Шольц рассчитывает, что НАТО не допустит неразумных шагов в отношении России
- AP
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«В такой опасной ситуации недопустим любой неразумный шаг. Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти», — сказал канцлер, слова которого приводит ТАСС.
Шольц добавил, что придерживается одного мнения с американским президентом Джо Байденом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.