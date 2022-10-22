Байден напомнил новому премьеру Италии Мелони, что ожидает от неё поддержки Украины

Президент США Джо Байден надеется, что новый премьер Италии Джорджа Мелони будет поддерживать Украину. Такое заявление опубликовал Белый дом.

В своём заявлении Байден поздравил Мелони с назначением на пост и напомнил ей, что Италия является важным союзником НАТО.

«Я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки Украины, привлечения России к ответственности за её агрессию, обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей и обеспечения устойчивого экономического роста», — говорится в сообщении президента США.

Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине, если бы заявил о прекращении Киевом атак.

Джорджа Мелони, в свою очередь, пообещала Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.