Узнать больше

Байден напомнил новому премьеру Италии Мелони, что ожидает от неё поддержки Украины

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден надеется, что новый премьер Италии Джорджа Мелони будет поддерживать Украину. Такое заявление опубликовал Белый дом.
Байден напомнил новому премьеру Италии Мелони, что ожидает от неё поддержки Украины
  • AP
  • © Andrew Medichini

В своём заявлении Байден поздравил Мелони с назначением на пост и напомнил ей, что Италия является важным союзником НАТО.

«Я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки Украины, привлечения России к ответственности за её агрессию, обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей и обеспечения устойчивого экономического роста», — говорится в сообщении президента США.

Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине, если бы заявил о прекращении Киевом атак.

Джорджа Мелони, в свою очередь, пообещала Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить