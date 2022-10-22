Техасские учёные выявили уязвимость в системе Starlink

Американские учёные убедились, что систему Starlink можно использовать как GPS, «нравится это SpaceX или нет», пишет MIT Technology Review.

К таким выводам пришли исследователи Техасского университета в Остине.

Как отметил профессор Тодд Хамфрис, сигнал системы Starlink — «тщательно охраняемый секрет», однако в материале также уточняется, что выводы исследователей говорят о возможности преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink.

Это, считают учёные, является уязвимостью в области безопасности, так как сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

«С течением времени и усилением их зависимости от Starlink Украина и её союзники на Западе начинают понимать, что они мало контролируют Starlink и мало знают о нём», — сказал Хамфрис.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что система спутниковой связи Starlink, произведённая компанией Илона Маска SpaceX и используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.