Новый премьер Италии Джорджа Мелони приведена к присяге

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони приведена к присяге в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

Об этом сообщает Rai News.

Мелони формально стала новым премьером республики.

Накануне Мелони приняла мандат на формирование правительства Италии. Она стала первой женщиной на посту премьера страны.

Она также объявила состав своего кабинета.

Так, например, лидер «Лиги» Маттео Сальвини стал вице-премьером и министром инфраструктуры страны, а вице-президент партии «Вперёд, Италия» Антонио Таяни также стал вице-премьером и главой МИД.