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Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета.
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
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Как сообщает РИА Новости, большинство министерских портфелей досталось представителям её партии «Братья Италии».

Вместе с этим часть должностей получили соратники партии по коалиции из фракций «Лига» и «Вперёд, Италия».

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини стал вице-премьером и министром инфраструктуры страны, а вице-президент «Вперед, Италия» Антонио Таяни также стал вице-премьером и главой МИД.

Ранее сообщалось, что Мелони приняла мандат на формирование правительства.

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