Глава Шотландии Стёрджен: хаос в партии Британии усиливает аргументы в пользу независимости

Первый шотландский министр Никола Стёрджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании и хаос внутри правящей Консервативной партии увеличивают количество выступающих за независимость Шотландии.

Её слова приводит издание The Courier.

По словам Стёрджен, правящая партия в данный момент находится в ситуации «неразберихи».

«Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров», — заявила политик.

По мнению Стёрджен, именно сейчас, в ситуации правительственного кризиса, заявления о независимости Шотландии будут восприняты всерьёз.

Ранее Стёрджен заявила, что в регионе наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

28 июня Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.