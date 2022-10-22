Глава Шотландии Стёрджен: хаос в партии Британии усиливает аргументы в пользу независимости
Её слова приводит издание The Courier.
По словам Стёрджен, правящая партия в данный момент находится в ситуации «неразберихи».
«Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров», — заявила политик.
По мнению Стёрджен, именно сейчас, в ситуации правительственного кризиса, заявления о независимости Шотландии будут восприняты всерьёз.
Ранее Стёрджен заявила, что в регионе наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
28 июня Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.