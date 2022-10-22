Посольство России: Канада продолжает закрывать глаза на преступления Киева

Власти Канады продолжают закрывать глаза на преступления, совершённые киевским режимом, включая удар по переправе в Херсоне. Об этом заявили в посольстве России в Оттаве.

В российской дипмиссии напомнили, что в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли мирные жители, включая несовершеннолетних. «Без сомнений, кабинет (премьер-министра. — RT) Джастина Трюдо продолжит последовательно закрывать глаза на преступления и зверства киевского режима», — приводит заявление дипмиссии ТАСС. Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне. Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.