Посольство России: Канада продолжает закрывать глаза на преступления Киева
В российской дипмиссии напомнили, что в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли мирные жители, включая несовершеннолетних.
«Без сомнений, кабинет (премьер-министра. — RT) Джастина Трюдо продолжит последовательно закрывать глаза на преступления и зверства киевского режима», — приводит заявление дипмиссии ТАСС.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.
Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.