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Посольство России: Канада продолжает закрывать глаза на преступления Киева

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Власти Канады продолжают закрывать глаза на преступления, совершённые киевским режимом, включая удар по переправе в Херсоне. Об этом заявили в посольстве России в Оттаве.

В российской дипмиссии напомнили, что в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне погибли мирные жители, включая несовершеннолетних.

«Без сомнений, кабинет (премьер-министра. — RT) Джастина Трюдо продолжит последовательно закрывать глаза на преступления и зверства киевского режима», — приводит заявление дипмиссии ТАСС.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.

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