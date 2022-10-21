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Борис Джонсон вернётся в Британию с отдыха на фоне отставки Лиз Трасс

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон вернётся 22 октября в страну с отдыха на Карибах на фоне отставки своей преемницы Лиз Трасс, заявил член британского парламента Джеймс Даддридж в комментарии агентству PA.

«Я контактировал с боссом в WhatsApp. Он собирается вернуться. Он сказал: «Я возвращаюсь, Даддерс. Мы собираемся сделать это. Я готов к этому», — приводит его слова РИА Новости.

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера.

Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, возвращение Джонсона на пост премьера приведёт к девальвации этой должности.

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