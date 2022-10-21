Пушков: возвращение Джонсона на пост премьера приведёт к девальвации этой должности

В случае возвращения Бориса Джонсона на должность премьер-министра после отставки Лиз Трасс может привести к девальвации этого поста. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

«Это означало бы ещё один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», — написал Пушков в Telegram.

По его мнению, Трасс удалось занять пост главы британского кабмина «лишь благодаря пустой демагогии».

18 октября Лиз Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что уход Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране.