Узнать больше

В Минфине США назвали неспособность инвестировать в инновации причиной застоя экономики

Короткая ссылка
Неспособность инвестировать в инновации стала причиной утраты процветания американской экономики, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
В Минфине США назвали неспособность инвестировать в инновации причиной застоя экономики
  • Gettyimages.ru

«Неспособность нашего правительства инвестировать в инновации привела к обширным последствиям для долгосрочного процветания экономики», — цитирует её РИА Новости.

Йеллен привела в пример полупроводники, глобальная доля производства которых в стране сократилась за последние 30 лет с 37 до 12%. 

Она подчеркнула, что за последние десятилетия лидерство США оказалось под угрозой из-за конкурентов, в числе которых — Китай.

«Мы в значительной степени сами в этом виноваты. Мы не смогли делать адекватных инвестиций в науку и технологии», — заключила министр.

11 октября глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в Соединённых Штатах к середине следующего года.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить