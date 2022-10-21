В Минфине США назвали неспособность инвестировать в инновации причиной застоя экономики

Неспособность инвестировать в инновации стала причиной утраты процветания американской экономики, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Неспособность нашего правительства инвестировать в инновации привела к обширным последствиям для долгосрочного процветания экономики», — цитирует её РИА Новости.

Йеллен привела в пример полупроводники, глобальная доля производства которых в стране сократилась за последние 30 лет с 37 до 12%.

Она подчеркнула, что за последние десятилетия лидерство США оказалось под угрозой из-за конкурентов, в числе которых — Китай.

«Мы в значительной степени сами в этом виноваты. Мы не смогли делать адекватных инвестиций в науку и технологии», — заключила министр.

11 октября глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в Соединённых Штатах к середине следующего года.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.