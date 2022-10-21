Блинкен заявил об отсутствии перспектив скорого достижения ядерной сделки с Ираном

Из-за позиции Тегерана перспективы скорого достижения ядерной сделки с Ираном не просматриваются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соглашение не является неминуемым, потому что иранцы продолжают добавлять сторонние вещи к переговорам об СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По словам американского дипломата, пока в Тегеране продолжают диктовать новые условия, нет возможности и перспектив для достижения соглашения.

«Мы привержены тому, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием или возможностью создать такое», — подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик.

Страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, отметили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление СВПД.