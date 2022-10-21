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Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении назначить спецпредставителя по санкциям

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В ЕС необходимо назначить спецпредставителя по санкциям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении назначить спецпредставителя по санкциям
  • Gettyimages.ru

«Мы рассматриваем назначение спецпредставителя по санкциям, наш опыт показывает, что направление такого посланника в третьи страны может быть очень полезным», — цитирует её РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минфин США опубликовал вакансию международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса.

Как писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.

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