Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении назначить спецпредставителя по санкциям

В ЕС необходимо назначить спецпредставителя по санкциям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рассматриваем назначение спецпредставителя по санкциям, наш опыт показывает, что направление такого посланника в третьи страны может быть очень полезным», — цитирует её РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минфин США опубликовал вакансию международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от санкций для американского бизнеса.

Как писала газета New York Post, политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.