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Мишель призвал рассмотреть использование замороженных активов России для помощи Украине

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ЕС должен рассмотреть использование российских активов для помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель призвал рассмотреть использование замороженных активов России для помощи Украине
  • Gettyimages.ru

«Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине», — цитирует его ТАСС.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.

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