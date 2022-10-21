Мишель призвал рассмотреть использование замороженных активов России для помощи Украине
- Gettyimages.ru
«Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине», — цитирует его ТАСС.
В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке правовой базы для передачи замороженных активов России на «нужды восстановления Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.