Многие европейские страны будут удивлены, когда им назовут исполнителей теракта на «Северных потоках», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Россия по дипломатическим каналам ведёт работу по допуску к расследованию теракта, однако натыкается на стену нежелания взаимодействовать и вместе «докопаться до истины».

«Которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, в случае если она будет предана огласке», — сказал представитель Кремля.

Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».

В Кремле отмечали, что Европа после ЧП на газопроводах фактически лишена возможности приобретать российский газ и вынуждена закупать американский СПГ.