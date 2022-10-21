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Песков: Европа будут удивлена, если ей назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»

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Многие европейские страны будут удивлены, когда им назовут исполнителей теракта на «Северных потоках», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Европа будут удивлена, если ей назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»
  • РИА Новости

Он рассказал, что Россия по дипломатическим каналам ведёт работу по допуску к расследованию теракта, однако натыкается на стену нежелания взаимодействовать и вместе «докопаться до истины».

«Которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, в случае если она будет предана огласке», — сказал представитель Кремля.

Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».

В Кремле отмечали, что Европа после ЧП на газопроводах фактически лишена возможности приобретать российский газ и вынуждена закупать американский СПГ.

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