Маск: следующий президент России не будет более расположен к Западу
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«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, я думаю, что это маловероятно», — написал Маск в Twitter.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах» предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.