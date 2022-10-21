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Маск: следующий президент России не будет более расположен к Западу

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Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что следующий президент России не будет более расположен к Западу.
Маск: следующий президент России не будет более расположен к Западу
  • Gettyimages.ru

«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, я думаю, что это маловероятно», — написал Маск в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах» предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

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