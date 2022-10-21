Посол Индонезии: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 помогла бы «расколоть лёд»
- AFP
«Личная встреча — всегда преимущество... если речь только о том, чтобы встретиться и расколоть лёд прямо сейчас, встретиться в одной комнате, пожать руки, даже без улыбки, это уже большое достижение», — сказал посол в интервью ТАСС.
Таварес добавил, что Индонезия пока не получала подтверждения личного участия от сторон.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал «полезными идиотами» призывающих к миру не на условиях Киева.
Кроме того, 18 октября в Вашингтоне заявили о намерении обеспечить для Киева «максимально сильную» позицию к моменту начала мирных переговоров с Москвой.