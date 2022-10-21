Орбан заявил, что для Венгрии сделают исключение в случае принятия ЕК мер по газу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение.

«Мы договорились, что, даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ», — приводит РИА Новости слова Орбана.

Он также заявил о договорённости, что, если в Европе будет совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии.

Ранее Орбан отметил, что Венгрия является не единственной страной, выступающей против предложения Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о перспективе объединения мировых производителей газа для корректировки цен.