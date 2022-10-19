Эксперт Фролов высказался о перспективе объединения мировых производителей газа для корректировки цен
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«Для создания мирового регулятора нужен мировой газовый рынок, который пока отсутствует. Существует ряд крупных региональных рынков, значительно отличающихся друг от друга как биржевыми котировками, так и средним уровнем цен. Формирование мирового рынка подразумевает, что цены должны быть примерно одинаковыми в каждом из регионов», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
Как отметил Фролов, влияние газовых рынков друг на друга растёт и идёт формирование газовых сверхрынков.
«Сейчас уже можно говорить о сверхрынке Евразии, поскольку взаимное влияние азиатского и европейского рынков достигло высочайших уровней», — считает эксперт.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.