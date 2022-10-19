Эксперт Фролов высказался о перспективе объединения мировых производителей газа для корректировки цен

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о перспективе объединения мировых производителей газа для корректировки цен.

«Для создания мирового регулятора нужен мировой газовый рынок, который пока отсутствует. Существует ряд крупных региональных рынков, значительно отличающихся друг от друга как биржевыми котировками, так и средним уровнем цен. Формирование мирового рынка подразумевает, что цены должны быть примерно одинаковыми в каждом из регионов», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Фролов, влияние газовых рынков друг на друга растёт и идёт формирование газовых сверхрынков.

«Сейчас уже можно говорить о сверхрынке Евразии, поскольку взаимное влияние азиатского и европейского рынков достигло высочайших уровней», — считает эксперт.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.