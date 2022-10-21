Суд в США оправдал актёра Кевина Спейси по делу о домогательствах

Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало актёра Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.

Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что жюри присяжных пришло к выводу, что действия Спейси в отношении Рэппа не носили сексуального характера.

26 мая Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление обвинений актёру в совершении сексуальных домогательств в отношении трёх мужчин с 2005 по 2013 год.

Летом 2019 года американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.