Суд в США оправдал актёра Кевина Спейси по делу о домогательствах
Об этом сообщила газета The New York Times.
Отмечается, что жюри присяжных пришло к выводу, что действия Спейси в отношении Рэппа не носили сексуального характера.
26 мая Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление обвинений актёру в совершении сексуальных домогательств в отношении трёх мужчин с 2005 по 2013 год.
Летом 2019 года американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.