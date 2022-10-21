Узнать больше

Посол России Антонов призвал не допускать «бряцания ядерным оружием»

Короткая ссылка
Нельзя допускать «бряцания ядерным оружием», заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

«Нельзя допускать бряцания ядерным оружием. Это крайне деликатный вопрос», — заявил Антонов.

Он подчеркнул, что Вашингтону следует отказаться от «опрометчивой и безответственной» ядерной риторики.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить