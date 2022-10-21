Посол России Антонов призвал не допускать «бряцания ядерным оружием»
«Нельзя допускать бряцания ядерным оружием. Это крайне деликатный вопрос», — заявил Антонов.
Он подчеркнул, что Вашингтону следует отказаться от «опрометчивой и безответственной» ядерной риторики.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.