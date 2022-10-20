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Испания, Франция и Португалия договорились создать «зелёный энергетический коридор»

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Испания, Франция и Португалия договорились создать «зелёный энергетический коридор» на замену проекту газопровода Midcat.
Испания, Франция и Португалия договорились создать «зелёный энергетический коридор»
  • Gettyimages.ru
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом заявил испанский премьер Педро Санчес, прибывший на саммит ЕС в Брюсселе.

«Мы достигли соглашения о замене проекта Midcat новым проектом, который будет называться «зелёным энергетическим коридором», — цитирует Санчеса ТАСС.

По его словам, этот проект свяжет Пиренейский полуостров с Францией «и, следовательно, с европейским энергетическим рынком».

Как пишет газета La Vanguardia, новый трубопровод получит название BarMar. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой властей Германии неспособность создать необходимую инфраструктуру для импорта газа.

Также он предложил возобновить проект Midcat по доставке газа из Алжира в Центральную Европу.

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