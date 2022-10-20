Bloomberg: только 10% газа в хранилищах Европы находится под контролем чиновников

По данным агентства Bloomberg, только около 10% газа в европейских хранилищах находится под прямым контролем чиновников.

«Около 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находится под прямым контролем государственных чиновников», — сказано в материале.

Агентство поясняет, что остальная часть топлива контролируется международными торговыми и энергетическими компаниями, а также промышленными группами, которые могут продавать газ по самой высокой цене, в том числе в другом государстве.

12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа в европейских ПХГ к весне 2023 года могут составить всего 5%.

Также в начале октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа сможет пережить предстоящую зиму благодаря нынешним запасам газа, однако в следующем году будут возникать трудности.