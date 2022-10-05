Глава МЭА: Европа сможет пережить зиму, но проблемы могут начаться в феврале или марте

Европа сможет пережить предстоящую зиму благодаря нынешним запасам газа, однако в следующем году будут возникать трудности, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«С запасами газа на уровне в почти 90% Европа переживёт ближайшую зиму с небольшими трудностями, если не будет никаких политических или технических сюрпризов», — сказал он, его слова приводит Reuters.

Он добавил, что «настоящие проблемы» могут начаться в феврале или марте, когда хранилища будут опустошены из-за большого спроса.

«Эта зима будет сложной, но следующая зима может тоже стать очень трудной», — сказал Бироль.

Как отмечал «Газпром», близкие к максимуму запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надёжное прохождение зимы.