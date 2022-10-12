Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа в европейских ПХГ к весне 2023 года могут составить всего 5% .

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Процент активного газа, который сегодня накоплен в европейских хранилищах, он немаленький — 91%. Но активный объём газа в ПХГ Европы в целом, и возможность прохождения ПХГ Европы осенне-зимних пиков, — это разные вопросы», — отметил Миллер.

По его словам, «бремя, которое ляжет на ПХГ Европы», будет больше, чем в предыдущие годы.

По очень пессимистическим погодным прогнозам, добавил Миллер, в европейских ПХГ в марте 2023 года останется около 5%.

«Да, Европа зиму переживёт, только что будет с закачкой к зиме 2023–2024 годов? И тогда становится ясно, что энергетический кризис пришёл не на короткое время, а его причины носят системный характер», — подчеркнул он.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.