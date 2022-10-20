Региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест россиянина Орехова
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Об этом сообщила прокуратура Гамбурга.
«Ордер на арест был исполнен 17 октября 2022, обвиняемый был арестован возле своего адреса проживания в Гамбурге. С тех пор он находится под стражей», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Уточняется, что, согласно договору об экстрадиции, власти США теперь должны подать официальный запрос об экстрадиции в течение 40 дней.
Ранее американский Минюст сообщил, что Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения предъявлены Артёму Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
В российском диппредставительстве отметили, что власти Германии не сообщали российскому посольству в Берлине об аресте Орехова.