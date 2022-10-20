Региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест россиянина Орехова

Региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест россиянина Юрия Орехова, который обвиняется в уклонении от санкций.

Об этом сообщила прокуратура Гамбурга.

«Ордер на арест был исполнен 17 октября 2022, обвиняемый был арестован возле своего адреса проживания в Гамбурге. С тех пор он находится под стражей», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Уточняется, что, согласно договору об экстрадиции, власти США теперь должны подать официальный запрос об экстрадиции в течение 40 дней.

Ранее американский Минюст сообщил, что Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Обвинения предъявлены Артёму Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

В российском диппредставительстве отметили, что власти Германии не сообщали российскому посольству в Берлине об аресте Орехова.