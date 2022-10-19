Посольство России: власти ФРГ не сообщали российской дипмиссии об аресте россиянина

Власти Германии не сообщали российскому посольству в Берлине об аресте россиянина Юрия Орехова, который обвиняется в уклонении от санкций.

Об этом РИА Новости рассказали в российском диппредставительстве.

«Германские власти об аресте упомянутого гражданина посольство России в Германии не информировали», — рассказали агентству.

Сам Орехов, как уточнили в дипмиссии, также не обращался в посольство за консульско-правовой помощью.

Ранее американский Минюст сообщил, что Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Обвинения предъявлены Артёму Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

При этом Усс арестован в Италии. Орехов был арестован в ФРГ.