Посольство России: власти ФРГ не сообщали российской дипмиссии об аресте россиянина
Об этом РИА Новости рассказали в российском диппредставительстве.
«Германские власти об аресте упомянутого гражданина посольство России в Германии не информировали», — рассказали агентству.
Сам Орехов, как уточнили в дипмиссии, также не обращался в посольство за консульско-правовой помощью.
Ранее американский Минюст сообщил, что Соединённые Штаты предъявили пяти российским гражданам и двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения предъявлены Артёму Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
При этом Усс арестован в Италии. Орехов был арестован в ФРГ.