Шольц заявил, что финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены.

«Хорошая новость в том, что финансовые потребности Киева до конца года практически удовлетворены. ЕС и «семёрка» играют в этом решающую роль», — цитирует Шольца ТАСС.

При этом он отметил, что восстановление станет «задачей поколений».

Ранее в Еврокомиссии отчитались о предоставлении Украине первого транша в размере €2 млрд в рамках оказания макрофинансовой помощи из заявленных €5 млрд.

Шольц также сообщал, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.