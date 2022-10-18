Еврокомиссия выделила Украине €2 млрд в рамках предоставления макрофинансовой помощи

В Еврокомиссии отчитались о предоставлении Украине первого транша в размере €2 млрд в рамках предоставления макрофинансовой помощи из заявленных €5 млрд.

«Это является частью чрезвычайных усилий ЕС и международного сообщества, чтобы помочь Украине удовлетворить её неотложные финансовые потребности... Выплата последующих траншей в рамках этого пакета в размере €5 млрд запланирована до конца года», — говорится в заявлении на сайте ЕК.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.