Глава МИД Казахстана сообщил о переводе сотрудников посольства на Украине в Польшу
«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведёт свою деятельность», — цитирует его ТАСС.
Посольство Сербии ранее сообщило о закрытии своего представительства на Украине по соображениям безопасности.
Министерство иностранных дел Италии также призвало сограждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну.