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Глава МИД Казахстана сообщил о переводе сотрудников посольства на Украине в Польшу

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Большинство сотрудников посольства Казахстана на Украине перевели в столицу Польши, заявил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди.

«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведёт свою деятельность», — цитирует его ТАСС.

Посольство Сербии ранее сообщило о закрытии своего представительства на Украине по соображениям безопасности.

Министерство иностранных дел Италии также призвало сограждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну.

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