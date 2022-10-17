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В МИД Италии призвали сограждан покинуть территорию Украины

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Министерство иностранных дел Италии призвало сограждан покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в эту страну.

Как пишет РИА Новости, итальянский МИД рекомендовал гражданам Италии использовать любые виды транспорта, чтобы покинуть страну вне периода действия комендантского часа.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь рекомендации касаются итальянских граждан, которые находятся в южной и восточной частях Украины.

Ранее в МИД Китая и посольстве КНР на Украине призвали граждан немедленно покинуть территорию страны.

Посольство Узбекистана в Киеве также призвало сограждан покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в эту страну.

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