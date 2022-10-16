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Global times: в Китае призвали граждан покинуть Украину

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В МИД Китая и посольстве КНР на Украине призвали граждан немедленно территорию страны.

«В связи с нынешней мрачной ситуацией с безопасностью на Украине МИД Китая и посольство КНР призывают граждан КНР, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться», — говорится в сообщении Global times в Twitter.

Отмечается, что дипмиссия готова оказать помощь в эвакуации граждан.

Посольство Узбекистана в Киеве ранее призвало сограждан покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в эту страну.

Также сообщалось, что МИД Казахстана изучает возможность эвакуации сотрудников посольства Казахстана на Украине.

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