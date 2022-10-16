Global times: в Китае призвали граждан покинуть Украину
«В связи с нынешней мрачной ситуацией с безопасностью на Украине МИД Китая и посольство КНР призывают граждан КНР, находящихся в стране, усилить меры предосторожности и эвакуироваться», — говорится в сообщении Global times в Twitter.
Отмечается, что дипмиссия готова оказать помощь в эвакуации граждан.
Посольство Узбекистана в Киеве ранее призвало сограждан покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в эту страну.
Также сообщалось, что МИД Казахстана изучает возможность эвакуации сотрудников посольства Казахстана на Украине.