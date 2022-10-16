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Сербия объявила о закрытии посольства на Украине по соображениям безопасности

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Посольство Сербии сообщило о закрытии своего представительства на Украине по соображениям безопасности.
Сербия объявила о закрытии посольства на Украине по соображениям безопасности
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте дипмиссии.

«Посольство Республики Сербия на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сотрудники продолжат выполнять свою работу из Белграда, пока не будут организованы условия для их возвращения на Украину.

Посольство Узбекистана в Киеве ранее призвало сограждан покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в эту страну.

Также сообщалось, что МИД Казахстана изучает возможность эвакуации сотрудников посольства Казахстана на Украине.

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