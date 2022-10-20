Суд в Праге рассмотрит 20 октября уголовное дело в отношении россиянина Франчетти
«Предварительное судебное заседание... запланировано сегодня на 10:00 по московскому времени. Судебное заседание по делу россиянина будет выездным и будет проходить в пражском СИЗО Рузыне», — заявил ТАСС представитель чешских правоохранительных органов.
В сентябре 2021 года Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно — самообороны Крыма и севастопольской обороны.
В июне Верховный суд в Праге отказал в выдаче Украине гражданина России Александра Франчетти.