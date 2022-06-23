Верховный суд Чехии отказался выдать россиянина Франчетти на Украину

Верховный суд в Праге отказал в выдаче Украине гражданина России Александра Франчетти.

Об этом заявил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг.

«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина России Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека», — приводит его слова ТАСС.

В сентябре 2021 года Городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно — самообороны Крыма и севастопольской обороны.