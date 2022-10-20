Экс-постпред США при НАТО Хантер рассказал, почему россияне поддерживают Путина

Экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер в материале для The Washington Post рассказал, почему, на его взгляд, в российском обществе поддерживают президента Владимира Путина.

«Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет», — написал он.

По словам Хантера, Запад в стремлении «наказать» Россию после распада СССР спровоцировал национальное недовольство.

Он проиллюстрировал свою мысль действиями Вашингтона против Москвы, напомнив о выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и развёртывании систем ПРО в Центральной Европе.

Дипломат призвал страны Запада проявить к русскому народу должное уважение и предоставить России «достойное место в мире».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о консолидации граждан вокруг Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.