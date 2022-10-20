В США обвинили граждан Украины и Латвии в экспорте технологий двойного назначения в Россию

Минюст США обвинил трёх граждан Латвии и одного украинца в попытке экспортировать технологии двойного назначения в Россию.

По данным ведомства, граждане Латвии Эрикс Мамоновс, Вадимс Ананикс и Жанис Узбалис, а также проживающий в Эстонии украинец Станислав Романюк якобы стали участниками преступного сговора, целью которого был вывоз из США произведённого в Коннектикуте координатно-шлифовального станка.

«Обвинение утверждает, что ответчики попытались вывезти высокоточное и подпадающее под экспортный контроль изделие в Россию, где оно может использоваться в российских оборонных программах», — следует из заявления прокурора Ванессы Эйвери.

В Минюсте США заявили, что к делу также имеют отношение некая российская организация и несколько физлиц из России, имена которых не приводятся.

Ранее стало известно, что США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.

В США также заявили о сокращении объёмов экспорта в Россию более чем на 90%.

Еврокомиссия договорилась с Минторговли США об усилении координации по обеспечению соблюдения экспортного контроля в России на основе сотрудничества в рамках Совета по торговле и технологиям США — ЕС.