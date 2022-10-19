Минобороны Испании: Мадрид направит Украине генераторные установки
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В сообщении утверждается, что министерство обороны «немедленно приступит к отправке генераторных установок в эту страну».
«Речь идёт о четырёх генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.