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Минобороны Испании: Мадрид направит Украине генераторные установки

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Минобороны Испании заявило, что Мадрид направит Украине генераторные установки в ответ на поступившую от Киева просьбу.
Минобороны Испании: Мадрид направит Украине генераторные установки
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В сообщении утверждается, что министерство обороны «немедленно приступит к отправке генераторных установок в эту страну».

«Речь идёт о четырёх генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали активно экономить горючее после ракетных ударов по Украине.

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