Миллиардер Экман: Крым должен оставаться частью России

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свой вариант урегулирования украинского конфликта и заявил, что Крым должен быть частью России.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — приводит РИА Новости слова Экмана в Twitter.

Он также высказался против вступления Украины в НАТО, заявив, что риск для всего мира увеличивается с каждым днём конфликта.

Ранее предприниматель Илон Маск также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.