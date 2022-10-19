РИА Новости: США запросили обсуждения в ООН вопроса передачи иранских БПЛА России
«США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе «разное», — говорится в сообщении.
По данным источника, тема обсуждения — передача иранских беспилотников России и их использование на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.