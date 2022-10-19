РИА Новости: США запросили обсуждения в ООН вопроса передачи иранских БПЛА России

США, Великобритания и Франция запросили обсуждения вопроса передачи иранских БПЛА России в Совете безопасности ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.

«США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе «разное», — говорится в сообщении.

По данным источника, тема обсуждения — передача иранских беспилотников России и их использование на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.