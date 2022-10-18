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Глава МИД Украины направил Зеленскому предложение разорвать дипотношения с Ираном

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что направил президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Глава МИД Украины направил Зеленскому предложение разорвать дипотношения с Ираном
  • globallookpress.com
  • © Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

Причиной для такого решения, по словам министра, стала якобы передача Москве вооружений со стороны Тегерана.

«Я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — приводит РИА Новости заявление Кулебы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

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