Глава МИД Украины направил Зеленскому предложение разорвать дипотношения с Ираном
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Причиной для такого решения, по словам министра, стала якобы передача Москве вооружений со стороны Тегерана.
«Я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — приводит РИА Новости заявление Кулебы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.