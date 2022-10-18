В Пентагоне сообщили, что ещё не заплатили SpaceX за работу Starlink на Украине
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«Что касается Украины и Starlink, Министерство обороны США на данном этапе не выплачивало SpaceX каких-либо средств», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя американского оборонного ведомства, в Пентагоне ведут дискуссию со SpaceX и с рядом других компаний.
Ранее SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.
В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи.
Впоследствии Маск заявил, что SpaceX уже отозвала запрос на финансирование Starlink на Украине со стороны Пентагона.